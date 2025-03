Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeikommissariats Geestland - insgesamt elf Menschen leicht verletzt - hohe Sachschäden

Geestland/Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (19.03.2025) kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland zu drei schwereren Unfällen, beidenen insgesamt elf Menschen leicht verletzt wurden.

Gegen 12:10 Uhr kam zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde. Ein 55-jähriger aus der Gemeinde Loxstedt hielt mit seinem Lkw auf dem Seitenstreifen und bliebt dort zunächst ungesichert stehen. Ein 27-jähriger aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt bemerkte dies zu spät und streifte den Lkw des 55-jährigen mit seinem Sattelzug. Zeitgleich überholte ein 52-jähriger Cuxhavener die beiden Fahrzeuge über den Überholfahrstreifen. Der PKW Ford des 52-jährigen wurde hierbei von Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Hier wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8.000 Euro

Gegen 12:55 Uhr ereignete ein weiterer Verkehrsunfall auf der BAB 27, kurz nach der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde, Fahrtrichtung Cuxhaven. Aufgrund einer Tagesbaustelle kam es hier zu einem Rückstau. Ein 29-jähriger Bremerhavener in einem PKW Fiat erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW Toyota einer 56-jährigen Bremerhavenerin auf, welche zuvor, aufgrund des Staus, stark abbremsen musste. Ein folgender 20-jähriger Geestländer mit einem PKW VW konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den anderen Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des PKW Fiat sowie dessen Insassen (49 und 37 Jahre alt) als auch der Fahrzeugführer des VW sowie dessen Mitfahrerin (46 Jahre alt) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde zunächst eine Vollsperrung eingerichtet. Diese wurde auf eine Sperrung des Überholfahrstreifen, zur Bergung der drei Fahrzeuge, begrenzt. Hierdurch entstand ein erheblicher Rückstau. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.500 Euro.

Gegen 18:20 Uhr ereignete sich ein dritter Unfall, diesmal auf der L120 auf Höhe der Anschlussstelle Debstedt. Eine 37-jährige Schiffdorferin beabsichtige mit ihrem PKW Seat nach links auf die BAB 27, Fahrrichtung Bremen, abzubiegen. Hierbei übersah diese eine 37-jährige Geestländerin in ihrem PKW VW, welche die L120 in Richtung Debstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In beiden Fahrzeugen befanden sich zusätzlich jeweils zwei Kinder. Durch den Zusammenstoß wurden alle Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der insgesamt sechs verletzten Personen waren diverse Rettungskräfte vor Ort, sodass der Bereich der Unfallstelle sowie die Abfahrt an der Anschlussstelle Debstedt zeitweise vollgesperrt waren. Es entstand ein Schaden von ca 14.000 Euro.

