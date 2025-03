Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche in brandbetroffenes Mehrparteienhaus in der Brahmsstraße in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in verschiedene Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Brahmsstraße, welches in der letzten Woche durch einen Großbrand stark beschädigt wurde. In mindestens einem Fall wurde Schmuck aus einer der Wohnungen entwendet.

"Die Menschen aus den Wohnungen sind eh schon stark gebeutelt durch den Großbrand und haben in vielen Fällen Hab und Gut verloren. Dass nun auch noch in die betroffenen Wohnungen eingebrochen wurde, macht das Ganze noch schlimmer, ist besonders verwerflich und in keinster Weise zu tolerieren" resümiert Stephan Hertz.

Wir bitten daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell