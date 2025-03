Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Hechthausen - Zwei Personen verletzt - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Montag (17.03.2025) kam es gegen 07:00 Uhr auf der B73 im Bereich Hechthausen-Bornberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 43-jähriger Hemmoorer, welcher in Richtung Hechthausen unterwegs war, mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW eines 70-jährigen Mannes aus Cuxhaven.

Durch den Unfall wurden beide Personen verletzt. An beiden PKW entstanden schwere Schäden in Höhe von über 25.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell