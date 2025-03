Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kurzfristiger Ausfall der Telefonanlagen bei der Polizeiinspektion Cuxhaven möglich - Im Zweifel den Notruf wählen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (18.03.2025) kann es in der Mittagszeit aufgrund von Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Amtsleitung der Polizeiinspektion Cuxhaven kommen. Betroffen hiervon ist der Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Werner-Kammann-Straße.

Die Außenstellen sowie die Polizeikommissariate Schiffdorf, Geestland und Hemmoor sind nicht betroffen.

Wählen Sie im Notfall den Notruf unter der Nummer 110.

