Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Inventar der Event Galerie

St. Wendel (ots)

Bislang unbekannte Täter randalierten vor der Gaststätte "Event Galerie" in Höhe der Basilika in St. Wendel. In der Zeit von Sonntag, 16.02.2025, ca. 17:00 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 10:00 Uhr wurden durch die Randalierer Stehtische umgeworfen und beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell