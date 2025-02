Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Streitigkeiten unter Schülern eskaliert

Hasborn (ots)

An der Grundschule in Hasborn kam es am Donnerstag, den 30.01.25, zu einer Bedrohung unter Schülern. Demnach drohte ein Kind einem weiteren es mit einem Messer verletzen zu wollen. Als der Vorfall der Schulleitung bekannt wurde, setzte diese die entsprechenden Stellen, so auch die Polizei, in Kenntnis. Die Beamten der Polizeiinspektion St. Wendel leiteten umgehend Maßnahmen ein. Unter anderem wurde der Kontakt zu den Beteiligten hergestellt und die Lehrkräfte sensibilisiert. Gefährliche Gegenstände oder Ähnliches konnten beim besagten Schüler nicht aufgefunden werden. Durch die Schule selbst wurden erste Schritte bereits unternommen. Nach Angaben der Schulleitung stehen weitere Maßnahmen noch aus beziehungsweise befinden sich in Vorbereitung. Die Bediensteten von Polizei und Schule stehen unverändert in engem Austausch miteinander. Die Ermittlungen dauern an.

