Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht!

Schriesheim (ots)

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nach zwei Einbrüchen an der Bergstraße Zeugen.

Im Schlittweg in Schriesheim verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchwühlte sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch in Hirschberg verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Platanenstraße, indem sie ein Fenster einschlug. Hier durchsuchte die Täterschaft ebenfalls sämtliche Wohnräume nach Diebesgut. Es bedarf noch weiterer Ermittlungen, was entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell