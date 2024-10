Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer durch PKW irritiert und gestürzt - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem E-Scooter auf der Bahnhofstraße und war gerade dabei in die Karlsruher Straße abzubiegen, als sich von links ein blauer PKW näherte. Nachdem bei dem E-Scooter-Fahrer der Eindruck entstanden war, dass ihm der PKW-Fahrer die Vorfahrt schenke, fuhr er weiter. Entgegen seiner Annahme fuhr der PKW plötzlich an dem 55-Jährigen vorbei, wodurch dieser erschrak, den Lenker verriss und zu Boden fiel. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Der Schaden am Scooter liegt bei 250 Euro. Der PKW, welcher eine Heidelberger Zulassung gehabt haben soll und von einem Mann gefahren wurde, entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten und seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und sucht noch Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Hergang und/oder dem flüchtigen PKW-Fahrer mitteilen können. Das Revier ist unter Tel.: 06205/2860-0 erreichbar.

