POL-MA: Mannheim: Drei junge Männer liefern sich verbotenes Autorennen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren lieferten sich am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarau ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Die drei Männer fuhren gegen 20 Uhr zunächst mit ihren Autos, einem Seat und zwei VW, hintereinander auf der Neckarauer Straße stadtauswärts. Der 24-jährige Fahrer des Seat fuhr dabei an vorderster Stelle. In der Frontscheibe hatte er einen blauen LED-Blitzer installiert, um voranfahrenden Fahrzeugen eine Einsatzfahrt vorzutäuschen. In Höhe der Katharinenstraße hielten sie mit ihren Fahrzeugen nebeneinander an der Ampel an und fuhren beim Umschalten auf Grünlicht mit quietschenden Reifen los und beschleunigten auf rund 90 km/h (bei erlaubten 30 km/h). Aufgrund stockenden Verkehrs konnten Sie die Beschleunigung jedoch nicht weiter fortführen, wechselten stattdessen zwischen anderen Verkehrsteilnehmern ständig die Fahrstreifen, sodass diese zu Gefahrenbremsungen gezwungen waren.

Nach Zeugenangaben fuhren die Rennfahrer schließlich auf den Parkplatz mehrerer Einkaufmärkte in der Casterfeldstraße, wo sie von einer Streife der zwischenzeitlich verständigten Polizei angetroffen werden konnten.

Gegen die drei Autofahrer wird nun unter anderem wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten der drei Männer geben können, sowie weitere Geschädigte, die durch deren Fahrweise gefährdet worden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

