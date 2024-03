Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Honda-Fahrer - Zeugenaufruf

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem VW am letzten Freitag, gegen 21.00 Uhr, die Poststraße in Berka/Werra in Richtung Gerstungen. Im Bereich der Einmündung der Poststraße auf die L 1022 kam ihr ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen, welcher die L 1022 aus Richtung Gerstungen befuhr und gerade in die Poststraße einbog. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Der Schaden am VW der 60-Jährigen kann noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise zum Flüchtenden und seinem Pkw geben können. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen dunklen Pkw, wahrscheinlich der Marke Honda. Dieser müsste Schäden an der Fahrerseite aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0069857/2024 entgegen. (mwi)

