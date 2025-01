POL-WND: Illegale Müllentsorgung

Freisen (ots) - Am Sonntagnachmittag (19.01.25) kam es gegen 16:30 Uhr in Freisen zu einem folgenschweren Unfall. Die 21jährige Geschädigte ritt mit ihrem Pferd auf einem Feldweg im Bereich des Leitzbacherhofs als sich ihr zwei männliche Fußgänger, ca. 10-13 Jahre alt, näherten. Unvermittelt fingen die beiden Jungen an laut zu schreien und liefen auf das Pferd zu, welches sie hierbei so erschrak, dass es seine ...

