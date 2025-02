POL-WND: Räuber in Haft

Sotzweiler, Verlängerung der Schrödersbergstraße (ots) - Am Samstag, den 25.01.2025 wurde gegen 15:00 Uhr eine illegale Müllentsorgung in Sotzweiler festgestellt, wonach 12 blaue Müllsäcke, mit Restmüll befüllt, in der Verlängerung der Schrödersbergstraße auf einem Feldweg durch bislang unbekannte Personen entsorgt wurden. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. ...

