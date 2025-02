POL-WND: Suche nach Geschädigtem eines Verkehrsunfalles in St.Wendel

Hasborn (ots) - An der Grundschule in Hasborn kam es am Donnerstag, den 30.01.25, zu einer Bedrohung unter Schülern. Demnach drohte ein Kind einem weiteren es mit einem Messer verletzen zu wollen. Als der Vorfall der Schulleitung bekannt wurde, setzte diese die entsprechenden Stellen, so auch die Polizei, in Kenntnis. Die Beamten der Polizeiinspektion St. Wendel leiteten umgehend Maßnahmen ein. Unter anderem wurde der ...

