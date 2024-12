POL-DA: Roßdorf: Bagger auf Baustelle gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots) - Nach ersten Ermittlungen sollen am Sonntagmorgen (15.12.) drei Männer in der Gutenbergstraße zwei Pedelecs entwendet haben. Der Eigentümer ortete diese gegen 8.00 Uhr in Frankfurt, woraufhin eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde. Gegen 9.15 Uhr stoppten Polizisten dann einen LKW mit drei Insassen, in welchem sich die Fahrräder befanden. Es ...

mehr