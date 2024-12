Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlene Fahrräder geortet

Drei Männer vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach ersten Ermittlungen sollen am Sonntagmorgen (15.12.) drei Männer in der Gutenbergstraße zwei Pedelecs entwendet haben. Der Eigentümer ortete diese gegen 8.00 Uhr in Frankfurt, woraufhin eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde. Gegen 9.15 Uhr stoppten Polizisten dann einen LKW mit drei Insassen, in welchem sich die Fahrräder befanden. Es stellte sich heraus, dass auch der LKW gestohlen war.

Die drei Männer im Alter von 28 bis 53 Jahren wurden vorläufig festgenommen und der LKW sowie die Räder sichergestellt. Zwecks weiterer Maßnahmen kamen alle drei ins Polizeigewahrsam nach Darmstadt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt konnten zwei der Männer am Montagmorgen (16.12.) wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der 28-Jährige wurde am selben Morgen einem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde daraufhin in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell