POL-DA: Messel: Baumaschine und Werkzeug von Baustelle gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Messel (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag (14.12.) Zugang zu einer Baustelle in der Hanauer Straße verschafft. Die Einbrecher drangen in den Rohbau ein und nahmen diverses Werkzeuge an sich. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wird der Tatzeitraum zwischen Freitagabend 16 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden vom Kommissariat 41 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

