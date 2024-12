Babenhausen (ots) - Am Sonntagnachmittag (15.12.) kam es in der Breslauer Straße in Babenhausen zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 16 und 20 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person über ein Fenster gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen floh ...

mehr