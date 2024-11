Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld- Einbruch in Firmengebäude

Birkenfeld (ots)

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen gewaltsam in gewerbliche Räumlichkeiten in Birkenfeld eingedrungen und haben diese nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 02:00 Uhr über eine zuvor aufgebrochene Tür Zugang zu den Räumlichkeiten eines in der Industriestraße gelegenen Betriebs. Im Inneren wurden mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Der dabei entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Inka Schönleber, Pressestelle

