Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbrecher durchsucht Haus und flüchtet

Die Kriminalpolizei ermittelt

Babenhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.12.) kam es in der Breslauer Straße in Babenhausen zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 16 und 20 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person über ein Fenster gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen floh der Einbrecher mit einer Beute im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und hinterließ einen ebenso hohen Schaden an dem Einfamilienhaus.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell