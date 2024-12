Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 42-Jähriger verletzt und Tür beschädigt

Polizei bittet um Hinweise

Griesheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Trio verletzte am Sonntagmorgen (15.12.) einen 42-jährigen Mann, nachdem dieser sie aus einer Gaststätte am Hans-Karl-Platz am Markt verweisen wollte. Gegen 1.55 Uhr schloss er die Eingangstür ab, woraufhin die Männer den Glaseinsatz dieser beschädigten. Auch im Außenbereich des Lokals ließen sie ihre Wut an weiteren Gegenständen aus, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell