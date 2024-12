Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Taxifahrer mit Messer bedroht und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 74 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Freitagabend (13.12.), gegen 21.30 Uhr, zwei Männer vom Bahnhof in Bischofsheim bis in die St. Florian-Straße, in der Nähe der Feuerwehr. Dort angekommen hielt ihm einer von ihnen ein Messer vor. Sein Begleiter entwendete dem 74-Jährigen anschließend das Mobiltelefon und 20 Euro. Das Duo zog die Fahrzeugschlüssel ab und flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die zwei Flüchtigen waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, beide etwa 1,75 Meter groß und trugen Mützen oder Kapuzen.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960

