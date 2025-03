POL-CUX: Kontrolle eines Transporter-Anhänger-Gespanns auf der BAB - Fahrzeugführer wiederholt unbelehrbar (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (18.03.2025) kann es in der Mittagszeit aufgrund von Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Amtsleitung der Polizeiinspektion Cuxhaven kommen. Betroffen hiervon ist der Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Werner-Kammann-Straße. Die Außenstellen sowie die ...

