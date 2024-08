Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass in Richtung Klettbach ein vor ihm fahrender Skoda eine sehr auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien und teilweise Abkommen von der Fahrbahn an den Tag legte. Bis zum Eintreffen der Polizei übernahm der Mitteiler die "Verfolgung", bis der Skoda-Fahrer schließlich in Klettbach in einer Garage einparkte. Der verantwortliche 71-jährige Fahrzeugführer konnte angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Mann wurde einer Blutentnahme zugeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell