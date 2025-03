Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Brand in Waldkindergarten in der Wingst - Brandstiftung wahrscheinlichste Brandursache - Erneuter Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am vergangenen Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zu Samstag (14./15.03.2025) kam es zu einem Feuer beim Waldkindergarten in der Wingst. Hierbei entstanden enorme Schäden, der genutzte Bauwagen wurde vollständig zerstört.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hatte hierzu umfangreiche Ermittlungen am Brandort durchgeführt. Diese Ermittlungen ergaben nun, dass ein technischer Defekt vor Ort ausgeschlossen werden kann. Auch eine Selbstentzündung kommt beziehungsweise kam bei den vorliegenden Witterungsbedinungen am vergangenen Wochenende nicht in Betracht. Als mögliche Brandursache kommt daher nur noch eine Brandstiftung in betracht, welche fahrlässig oder vorsätzlich geschehen sein kann.

Wir bitten daher Zeugen, die zum Beispiel verdächtige Personen wahrgenommen haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell