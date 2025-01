POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht auf der Hegestraße - Polizei sucht Hyundai-Fahrer

Recklinghausen (ots) - Eine 11-Jährige aus Herten war am Morgen gegen 07:10 Uhr an der Kaiserstraße auf dem Weg zur Schule unterwegs. In Höhe der Hospitalstraße wollte sie die Straße an einem Fußgängerweg (Zebrastreifen) überqueren, dabei wurde sie von einer unbekannten Autofahrerin erfasst. Die Frau erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens und fuhr dann weiter. Das Mädchen wurde bei dem Unfall ...

