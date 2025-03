Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand, Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Polizeibeamten nach Sachbeschädigungen in Dorum-Neufeld

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum-Neufeld. Am Mittwochabend (19.03.2025) wurde den Einsatzkräften des Polizeikommissariats Geestland gegen 22:46 Uhr eine randalierende Person in einer Wohnung in der Straße Kajediek in Dorum-Neufeld gemeldet. Ein 31-jähriger Mann hatte hierbei in seiner Wohnung und auch an der Haupteingangstür zum Mehrparteienhaus mehrere Sachbeschädigungen begangen. Da sich der Mann vor Ort weiterhin sehr aggressiv verhielt, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte, welche nicht verletzt wurden. Weiter beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte aufs Übelste und spuckte diese an. Da er vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell