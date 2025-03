POL-CUX: Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB im Bereich Loxstedt - knapp 30 Verstöße in 2,5 Stunden

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Dorum-Neufeld. Am Mittwochabend (19.03.2025) wurde den Einsatzkräften des Polizeikommissariats Geestland gegen 22:46 Uhr eine randalierende Person in einer Wohnung in der Straße Kajediek in Dorum-Neufeld gemeldet. Ein 31-jähriger Mann hatte hierbei in seiner Wohnung und auch ...

