POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 - Unfallbeteiligte wollen an nächster Abfahrt auf die Polizei warten und verlieren sich danach aus den Augen

Loxstedt/BAB27. Am gestrigen Sonntag (23.03.2025) kam es gegen 15:20 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein 44-jähriger Mann aus Syke befuhr hier mit seinem PKW den Hauptfahrstreifen und vollzog einen Fahrstreifenwechsel, um zwei andere Fahrzeuge zu überholen. Auf dem Überholfahrstreifen fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf den PKW einer 54-jährigen Frau aus Osterholz-Scharmbeck auf.

Beide Fahrzeuge hielten danach kurz auf dem Standstreifen. Nach den Angaben der Beteiligten einigte man sich an der nächsten Abfahrt von der Autobahn abzufahren, um dort auf die Polizei zu warten.

Danach machten beide Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum weiteren Ablauf. Die Frau rief den polizeilichen Notruf, da Sie den Mann aus Syke nicht antreffen konnte. Der Mann aus Syke erschien am heutigen Tag an der Polizeidienststelle in Syke, um seinerseits eine Unfallflucht anzuzeigen.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern nun an. Durch den Unfall erlitten die Frau aus Osterholz sowie ihr 51-jähriger Beifahrer aus Hemmingen (Raum Hannover) leichte Verletzungen.

