Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut mehrere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten und hohen Sachschäden im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) kam es im gesamten Landkreis erneut zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten und hohen Sachschäden.

Gegen 11:45 Uhr kam es auf der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem PKW. Ein 40-jähriger Bremer wollte hier nach links in die Gartenstraße abbiegen. Ein hinter ihm fahrender, 39-jähriger Mann aus Bremerhaven, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit dem Schulbus auf den PKW auf. Durch den Unfall wurden drei Kinder (10, 11 und 12 Jahre alt) leicht verletzt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Gegen 14:00 Uhr kam es auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Geestemünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Ein 65-jähriger Mann aus Vechta wollte mit seinem Sattelzug am Ende der dortigen Baustelle vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln und übersah hierbei den PKW einer 58-jährigen Frau aus Geestland. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese schwer beschädigt wurden. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:50 Uhr kam es auf der B495 im Bereich Osten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 65-jähriger Otterndorfer war mit seinem PKW in Richtung Osten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er hierbei in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem PKW eines 57-jährigen Mannes aus Drochtersen. Durch den Unfall wurde der Mann aus Drochtersen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Otterndorfer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden PKW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell