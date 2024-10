Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Aktionstag Schichtwechsel - bundesweite Beteiligung des Zolls

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das Hauptzollamt Berlin nimmt bereits im 4. Jahr in Folge am Aktionstag "Schichtwechsel" teil. Entstanden ist die Idee bereits vor 5 Jahren, als der Zoll seine "alte" grüne Dienstkleidung in die aktuelle blaue Dienstkleidung tauschte. Auszubildende des Hauptzollamtes Stuttgart organisierten zusammen mit der Einrichtung "Spektrum" ein Upcycling Projekt. "In der Zollwerkstatt wird aus der alten Dienstkleidung ein neues, nachhaltiges Produkt", sagt Michael Unglaube, Pressesprecher des Hauptzollamtes Berlin. Der Schichtwechsel ist ein fester Bestandteil im Kalender des Hauptzollamtes Berlin, denn das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit über der gesetzlichen Vorgabe.

In einer Woche wird gewechselt, die Teilnehmer*innen der Berliner Werkstätten besuchen dann das Hauptzollamt Berlin. An diesem Tag öffnet der Zoll seine "Werkstatt", Zöllner*innen geben Einblick in ihre tägliche Arbeit. Dieser Tausch ist für alle Beteiligten eine tolle Bereicherung. Das Hauptzollamt Berlin freut sich bereits jetzt auf den Schichtwechsel im Jahr 2025.

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell