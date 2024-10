POL Schwaben Nord: Polizei findet Einhandmesser bei Ladendieb

Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) fuhr ein 66-jähriger Mann in der Ellensindstraße mit seinem Traktor in den Lochbach. Grund dafür waren offenbar gesundheitliche Probleme. Gegen 17.00 Uhr fuhr der 66-jährige Mann mit seinem Traktor auf der Ellensindstraße. Hierbei verlor der Mann offenbar das Bewusstsein und fuhr rückwärts in den Lochbach. Nach rund 100 Metern kam der ...

