Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven - nicht alle Fahrzeugführenden dürfen ihre Fahrt fortsetzen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) gerieten mehrere Fahrzeugführer in eine Kontrolle. Nicht alle durften ihre Fahrt danach fortsetzen.

Gegen 07:30 Uhr wurde ein 18-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW auf der BAB27 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 14:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Tostedt mit seinem PKW im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in Lamstedt in der Straße Vor dem Moor kontrolliert. Er war hierbei bei erlaubten 70km/h mit vorwerfbar 117 km/h unterwegs. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Gegen 16:00 Uhr wurde nach einem Zeugenhinweis ein 46-jähriger Mann aus Lamstedt mit seinem PKW kontrolliert, nachdem dieser zuvor einen Leitpfosten im Bereich Armstorf, Straße Zuschlag, überfahren habe. Vor Ort gab der Mann an am Steuer eingeschlafen zu sein. Des Weiteren wurde festgestellt, dass unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Dazu hatten gaben mehrere Zeugen an, dass der Mann mit seinem PKW zuvor mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Aufgrund dieser erheblichen Ausfallerscheinungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell