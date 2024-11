FW-M: Erhöhte Brandgefahr zur Advents- und Weihnachtszeit

München (ots) - Donnerstag, 21. November 2024, 22.15 Uhr Caroline-Herschel-Straße Zu einem Zimmerbrand ist es am späten Donnerstagabend in der Messestadt Riem gekommen. Zwei Frauen wurden bei dem Brand verletzt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in der Caroline-Herschel-Straße eintrafen, wurden sie vor dem Mehrfamilienhaus von einer Bewohnerin der betroffenen Wohnung in Empfang genommen. Die zweite ...

