Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Gestern Mittag (27.06.2024) kam es zu einer exhibitionistischen Handlung am Hauptbahnhof Stuttgart, bei welcher ein 41-Jähriger sein Glied entblößte. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 12:30 Uhr auf einer Bank in dem Personentunnel zwischen dem Querbahnsteig (Gleis 1-16) und dem Ausgang in Richtung Königstraße. Hier soll der 41 Jahre alte polnische Staatsangehörige mit seinem entblößten Glied in der Hand auf einer Wartebank gelegen haben. Eine sich dort aufhältige Reisende informierte die Bundespolizei fernmündlich über diesen Vorfall. Die Beamten trafen den aggressiven Tatverdächtigen noch an der Tatörtlichkeit an. Weil der Mann mit der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war und sich massiv wehrte, wurde er durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei mit Handfesseln geschlossen auf das Revier gebracht. Der mit 3,58 Promille alkoholisierte Mann muss nun mit einem Strafverfahren unter anderen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell