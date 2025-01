Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin übersehen

Sömmerda (ots)

Donnerstagnachmittag wurde in Sömmerda eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 84-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Lange Straße unterwegs gewesen, als ein Autofahrer aus einer Parkbucht fuhr. Beim Ausparken übersah der 49-Jährige die Fahrradfahrerin. Die Seniorin blieb am Außenspiegel hängen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die Frau leicht und musste medizinisch versorgt werden. Am Fahrrad sowie am Auto entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell