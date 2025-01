LPI-EF: 4.000 Euro an Betrüger verloren

Erfurt (ots) - Gestern stahlen Diebe in Erfurt ein hochwertiges Auto. Die 51-jährige Besitzerin parkte den Nissan Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Andreasvorstadt. Als die Frau nach Feierabend gegen 19:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen nutzen die Autodiebe das Keyless-Go-System. Mittels noch unbekannter Technik gelangten sie in das Innere des Fahrzeugs und starteten den Motor. Anschließend flüchteten sie ...

