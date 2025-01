Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern stahlen Diebe in Erfurt ein hochwertiges Auto. Die 51-jährige Besitzerin parkte den Nissan Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Andreasvorstadt. Als die Frau nach Feierabend gegen 19:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen nutzen die Autodiebe das Keyless-Go-System. Mittels noch unbekannter Technik gelangten sie in das Innere des Fahrzeugs und starteten den Motor. Anschließend flüchteten sie mit dem grauen Nissan Nivara im Wert von etwa 40.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und fahndet nach dem Fahrzeug. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell