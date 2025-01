LPI-EF: E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurde einer Seniorin am Mittwoch das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen. Die 69-Jährige war um die Mittagszeit in einem Supermarkt in Kölleda einkaufen. Ihre Tasche hing sie an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment schlug der Dieb zu. Er griff nach der Geldbörse und flüchtete. Die Dame bemerkte den Diebstahl wenig später und informierte die Polizei. ...

mehr