Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag erwischte die Erfurter Polizei einen berauschten Autofahrer. Der 18-Jährige war gegen 01:20 Uhr mit seinem Ford in der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Die Fahrt war damit für den 18-Jährigen beendet und er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot geahndet wird. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell