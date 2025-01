Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn kollidiert mit 8-Jähriger

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag wurde in Erfurt ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt. In der Riethstraße waren zwei Straßenbahnen in Richtung Mittelhäuser Straße dicht hintereinander unterwegs gewesen. Eine 8-Jährige beabsichtigte, die Riethstraße zu queren. Sie wartete, bis die erst Straßenbahn an ihr vorbeigefahren war. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie jedoch die nachfolgende Bahn und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde das Mädchen leicht verletzt. Auch der Straßenbahnfahrer wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell