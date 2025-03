Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 20-jähriger mit einem knappen halben Kilo Cannabis unterwegs

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (04.03.) wurde in den frühen Morgenstunden ein 20 Jahre alter Autofahrer von der Polizei angehalten. In der Andreasstraße wurde der junge Mann einer Kontrolle unterzogen, bei derer die Beamten knapp 450 Gramm Cannabis auffinden konnten. Da zusätzlich Bargeld und Verpackungsmaterial aufgefunden wurde, besteht nun der Verdacht des illegalen Handeltreibens. Außerdem liegen Anhaltspunkte vor, dass der Fahranfänger unter Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt haben könnte.

Er wird sich jetzt gleich mehrerer Strafverfahren verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Fahren unter Einfluss von Cannabisprodukten weiterhin nicht erlaubt ist.

