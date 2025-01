POL-PDLD: Mehrere E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen sichergestellt

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagmorgen führten Beamte der Polizei Wörth am Rhein Schulwegkontrollen an der Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel und an der Grundschule Dorschberg in Wörth am Rhein mit dem Schwerpunkt "Kindersicherung" durch. Erfreulicherweise kam es diesbezüglich zu keinen Verstößen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Baier, PK'in Telefon: 07271 9221-0 ...

