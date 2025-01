Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Giftköder im Garten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 27.01.2025 wurde gegen 17:40 Uhr durch einen Fahrradfahrer ein Giftköder in einen Garten in der Straße "An den Herrenäckern" in Landau geworfen. Bei dem vermeintlichen Giftköder handelte es sich um eine rohe Bratwurst, welche eine weiße Tablette enthielt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

