Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zivilrechtliche Streitigkeit mündet in Widerstand

Landau (ots)

Am 27.01.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Landau. Hierbei beschädigte ein 24-Jähriger aus Versehen die Eingangstür eines dortigen Geschäftes. Zwecks Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wurden dessen Personalien festgestellt. Aufgrund seines aggressiven Gebarens erhielt er im Anschluss einen Platzverweis. Da er dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt. Gegen die Fesselung wehrte er sich mit Leibeskräften und beleidigte die eingesetzten Beamten unflätig. Im Zuge der Fesselung wurde zudem ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Da er sich im Anschluss wieder beruhigte, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

