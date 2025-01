Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht geklärt

Landau (ots)

Am 27.01.2025 befuhr gegen 08:00 Uhr eine 47-jährige Kia-Fahrerin die Raimund-Huber-Straße in Landau. Beim Vorbeifahren touchierte sie einen geparkten PKW Peugeot. Die Schadenshöhe am PKW Peugeot beläuft sich auf circa 600 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte das Kennzeichen der flüchtenden Unfallverursacherin notiert werden. Die 47-Jährige konnte im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Korrespondierende Schäden an ihrem PKW wurden dokumentiert. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

