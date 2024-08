Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße klickten die Handfesseln

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Mittwochabend fiel Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Reisebusses zunächst ein Georgier auf. Bei der Überprüfung der Personalien des 33-Jährigen kam schließlich ans Licht, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Es stellte sich in diesem Zusammenhang heraus, dass in einem Bewährungsverfahren, dem ein vier Jahre altes Urteil wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zugrunde liegt, vom Amtsgericht Zossen wegen weiterer Verurteilungen ein Sicherungshaftbefehl erlassen worden. Der Mann wird in wenigen Stunden dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt. Dabei muss er damit rechnen, dass er nach seinem Termin unmittelbar in die Justizvollzugsanstalt einzieht.

Kurz darauf lotsten die Einsatzkräfte dann einen polnischer BMW in die Kontrollspur. Hinter dem Steuer des Pkw saß ein polnischer Bürger (34). Auch gegen diesen lag eine Fahndungsnotiz, vielmehr ein Haftbefehl vor. Demnach hatte das Amtsgericht Bamberg wegen Trunkenheit im Verkehr geurteilt. Weil der 34-Jährige aber die angeordnete Geldstrafe nicht beglich, schob die Staatsanwaltschaft Bamberg später einen Vollstreckungshaftbefehl nach. Auch nach der gestrigen Festnahme bleibt der Verurteilte der Justizkasse insgesamt 1.800,00 Euro schuldig. Diese Schulden sitzt er nun ersatzweise ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell