BPOLI LUD: Drei Afghanen auf dem Weg nach Hamburg

Ludwigsdorf (ots) - Zu einer Einschleusungshandlung von vier Iranern ist es am 31. Juli 2024 gegen 20:15 Uhr an der Kontrollstelle in Ludwigsdorf gekommen. Einsatzkräften fiel ein polnischer Renault auf, welcher ca. 50 m vor der eigentlichen Kontrollstelle anhielt und sein Fahrzeug auf der Fahrbahn parkte. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stellten im Fahrzeug einen 43-jährigen ukrainischen Fahrer und vier iranische Männer und Frauen im Alter von 16 ...

mehr