POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Annweiler (ots) - Am 25.01.2025 stellte der 27-jährige Geschädigte seinen PKW gegen 17 Uhr bei der Feuerwache in Annweiler ab. Am nächsten Tag musste er gegen 11 Uhr feststellen, dass durch unbekannte Täter beide Außenspiegel abgetreten wurden. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die ...

