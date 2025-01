Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen mit tollem Ergebnis

Wörth am Rhein (ots)

Am Montagmorgen führten Beamte der Polizei Wörth am Rhein Schulwegkontrollen an der Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel und an der Grundschule Dorschberg in Wörth am Rhein mit dem Schwerpunkt "Kindersicherung" durch. Erfreulicherweise kam es diesbezüglich zu keinen Verstößen.

