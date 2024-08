POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Sonsbeck (ots) - In der Nacht zu Freitag (2. August) versuchten bislang Unbekannte in einen Discounter auf der Hochstraße einzubrechen und beschädigten den Eingangsbereich erheblich. Nach derzeitigem Kenntnisstand und Einsicht in Kameraaufzeichnungen fuhren die unbekannten Täter gegen 0.36 Uhr mehrfach mit einem Auto gegen den separaten Eingangsbereich (Schiebetür) ...

mehr